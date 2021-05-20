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СК назвал возможную причину отравления курсантов ФСИН в Вологде

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Следователи озвучили предварительную причину массового отравления курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН. Об этом сообщает в четверг пресс-служба регионального управления СКР.

По предварительной версии, причиной отравления курсантов стала ротавирусная инфекция.

Следователи и управление Роспотребнадзора по Вологодской области принимают меры, чтобы окончательно установить возбудителя заболевания и источник его происхождения, говорится в сообщении.

Уже опрошены более 30 свидетелей – это курсанты, офицерский состав института, работники столовой. Потерпевшими признаны 77 пострадавших, пять из которых допрошены. С остальными следователи пообщаются после окончания лечения.

Кроме того, осмотрены помещения института, где питались курсанты, места их пребывания, изъяты пробы пищи в столовой института, образцы воды. Проведены выемки документов, касающихся поставок продуктов питания и воды, видеозаписей камер наружного наблюдения, запрошены сведения, касающиеся работы пищеблока института.

Ранее сообщалось, что утром 17 мая курсантов Вологодского института права и экономики ФСИН начали массово госпитализировать с высокой температурой, слабостью, болями в животе.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). В итоге острая кишечная инфекция, по данным правительства Вологодской области, была выявлена у 86 обучающихся в учреждении. Следователи сообщают, что 72 курсанта были госпитализированы.

Вологда Вологодский институт права и экономики ФСИН России ВИПЭ ФСИН

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