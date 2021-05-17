Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:38Заразились
на 17.05В России 4 949 573+9 328В мире 163 069 932+548 206

Кишечную инфекцию нашли у 86 курсантов института права УФСИН в Вологде

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Около 90 случаев острой кишечной инфекции зафиксировано среди курсантов института права и экономики УФСИН в Вологде. Об этом в понедельник в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"На 10 часов утра сегодня зарегистрировано 86 случаев острой кишечной инфекции среди студентов нашего вологодского вуза. Госпитализировано в Вологодскую областную инфекционную больницу 45 человек. В Сокольскую ЦРБ – 24 человека, 17 человек отказались от госпитализации, проходят амбулаторное лечение, - отметил Кувшинников.

Основные жалобы – высокая температура, недомогание, слабость, головокружение, боль в животе.

По словам губернатора, все пострадавшие получают необходимое лечение, проходят обследования. Противоэпидемические мероприятия проводятся силами ФСИН.

Пресс-служба вуза также отмечет, что в настоящее время курсанты находятся под наблюдением врачей, их самочувствие улучшается.

Губернатор поручил своему заместителю Ларисе Каманиной провести заседание межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии Вологодской области об очаге заболеваемости острой кишечной инфекцией в Вологодском институте права и экономики. "Сделать это надо сегодня и доложить мне о выявленных замечаниях. Необходимо оказать всю необходимую помощь всем, кто находится на лечении", - сказал Кувшинников.

Он отметил, что отдал такое поручение, несмотря на то, что "ситуация произошла хоть и на федеральном объекте, но в Вологде".

По факту массового отравления курсантов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Изымаются пробы в пищевом блоке учреждения, столовой и расположенном в здании института кафе. Специалисты проводят обыски и изымают документацию, связанную с вопросами организации питания курсантов и поставками продуктов.

По факту произошедшего в вологодском институте проводится проверка, сообщили в вузе.

Вологда Вологодский институт права и экономики ФСИН России ВИПЭ ФСИН

Новости

Лавров заявил, что Арктика - территория и РФ там работает легитимно

Суд не увидел угрозы для Херсонеса в появлении постройки на его территории

По факту тройного убийства в Екатеринбурге завели уголовное дело

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

В ЦБ заявили о рекордно высокой долговой нагрузке россиян

Космонавт Анна Кикина полетит на МКС осенью 2022 года

В Москве побит температурный рекорд 1958 года

В Москве побит температурный рекорд 1958 года
Дело о пытках в ярославской колонии

Задержаны все подозреваемые по новому делу о пытках в колонии Ярославля

Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Богатым россиянам могут разрешить создавать личные фонды

Кремль скептически отнесся к идее обмена Медведчука на осужденных в РФ украинцев

Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента

Компании Facebook грозят штрафы на 56 млн рублей за неудаление контента
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');