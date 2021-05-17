Кишечную инфекцию нашли у 86 курсантов института права УФСИН в Вологде

Москва. 17 мая. INTERFAX.RU - Около 90 случаев острой кишечной инфекции зафиксировано среди курсантов института права и экономики УФСИН в Вологде. Об этом в понедельник в ходе оперативного совещания в региональном правительстве сообщил губернатор Олег Кувшинников.

"На 10 часов утра сегодня зарегистрировано 86 случаев острой кишечной инфекции среди студентов нашего вологодского вуза. Госпитализировано в Вологодскую областную инфекционную больницу 45 человек. В Сокольскую ЦРБ – 24 человека, 17 человек отказались от госпитализации, проходят амбулаторное лечение, - отметил Кувшинников.

Основные жалобы – высокая температура, недомогание, слабость, головокружение, боль в животе.

По словам губернатора, все пострадавшие получают необходимое лечение, проходят обследования. Противоэпидемические мероприятия проводятся силами ФСИН.

Пресс-служба вуза также отмечет, что в настоящее время курсанты находятся под наблюдением врачей, их самочувствие улучшается.

Губернатор поручил своему заместителю Ларисе Каманиной провести заседание межведомственной санитарно-противоэпидемиологической комиссии Вологодской области об очаге заболеваемости острой кишечной инфекцией в Вологодском институте права и экономики. "Сделать это надо сегодня и доложить мне о выявленных замечаниях. Необходимо оказать всю необходимую помощь всем, кто находится на лечении", - сказал Кувшинников.

Он отметил, что отдал такое поручение, несмотря на то, что "ситуация произошла хоть и на федеральном объекте, но в Вологде".

По факту массового отравления курсантов возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Изымаются пробы в пищевом блоке учреждения, столовой и расположенном в здании института кафе. Специалисты проводят обыски и изымают документацию, связанную с вопросами организации питания курсантов и поставками продуктов.

По факту произошедшего в вологодском институте проводится проверка, сообщили в вузе.