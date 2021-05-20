Минэнерго опровергло информацию о сбоях в работе энергомоста в Крым

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Энергомост в Крым работает в штатном режиме, один из резервных кабелей на профилактическом ремонте, сообщили журналистам в Минэнерго РФ после появления информации от крымского регулятора о возможном повреждении одной из ниток энергомоста.

"Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось. Подводная часть каждой из четырех линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии, и одного резервного. На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы", - отметил глава ведомства Николай Шульгинов, чьи слова распространила пресс-служба.

Речь идет о "профилактических" работах, которые не оказывают влияния на объем перетока и энергоснабжение потребителей. "Кроме того, с началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС энергосистема Крыма была не просто обеспечена необходимой электроэнергией, но и стала профицитной. Поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и из Крыма", - заключается в комментарии.

Ранее 20 мая министр топлива и энергетики региона Евгений Рукавишников сообщил, что одна из ниток энергомоста в Крым повреждена. "По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста, одна фаза "Тамань - Кафа", первая цепь, что вызвало сейчас у нас сокращение того ресурса, резерва, который имелся, на 25%", - сказал Рукавишников на заседании комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма.

Энергомост между Крымом и Краснодарским краем построен в 2015-2016 годах после блэкаута на полуострове, который произошел в результате подрыва опор ЛЭП на территории Херсонской области Украины, откуда регион получал электроэнергию до его вхождения в состав РФ.