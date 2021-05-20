Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:31Заразились
на 20.05В России 4 974 908+9 232В мире 164 902 902+671 092

Минэнерго опровергло информацию о сбоях в работе энергомоста в Крым

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Энергомост в Крым работает в штатном режиме, один из резервных кабелей на профилактическом ремонте, сообщили журналистам в Минэнерго РФ после появления информации от крымского регулятора о возможном повреждении одной из ниток энергомоста.

"Энергомост с территории Краснодарского края в Крым работает в штатном режиме, сбоев в работе не фиксировалось. Подводная часть каждой из четырех линий энергомоста состоит из трех кабелей, по которым осуществляется непосредственный переток электроэнергии, и одного резервного. На одном из резервных кабелей проводятся ремонтные работы", - отметил глава ведомства Николай Шульгинов, чьи слова распространила пресс-служба.

Речь идет о "профилактических" работах, которые не оказывают влияния на объем перетока и энергоснабжение потребителей. "Кроме того, с началом работы Таврической и Балаклавской ТЭС энергосистема Крыма была не просто обеспечена необходимой электроэнергией, но и стала профицитной. Поставки электроэнергии по энергомосту идут как в Крым, так и из Крыма", - заключается в комментарии.

Ранее 20 мая министр топлива и энергетики региона Евгений Рукавишников сообщил, что одна из ниток энергомоста в Крым повреждена. "По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста, одна фаза "Тамань - Кафа", первая цепь, что вызвало сейчас у нас сокращение того ресурса, резерва, который имелся, на 25%", - сказал Рукавишников на заседании комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма.

Энергомост между Крымом и Краснодарским краем построен в 2015-2016 годах после блэкаута на полуострове, который произошел в результате подрыва опор ЛЭП на территории Херсонской области Украины, откуда регион получал электроэнергию до его вхождения в состав РФ.

Минэнерго РФ Николай Шульгинов Крым Евгений Рукавишников

Новости по теме

Новости

Шойгу и министр обороны Армении провели вторые за сутки переговоры

Кабмин не поддержал налоговое стимулирование взносов на негосударственные пенсии

Кабмин не поддержал налоговое стимулирование взносов на негосударственные пенсии

Правительство согласилось с правилами упоминания террористических организаций в СМИ

Посадки картошки для чипсов Lay's в России расширили на 11%

Посадки картошки для чипсов Lay’s в России расширили на 11%
Пандемия коронавируса

"Спутник V" могут начать исследовать на детях в ближайшие недели

Правительство поддержало глобальный запрет участия в нежелательных НПО

Правительство поддержало глобальный запрет участия в нежелательных НПО

Одна из четырех ниток энергомоста в Крым оказалась повреждена

Одна из четырех ниток энергомоста в Крым оказалась повреждена

МИД назвал возможный критерий внесения в список недружественных стран

МИД назвал возможный критерий внесения в список недружественных стран

ЕС при выдаче кавказцев просил направлять их в колонии других регионов РФ

Пандемия коронавируса

Роспотребнадзор отметил усиление в России одной из мутаций коронавируса

Роспотребнадзор отметил усиление в России одной из мутаций коронавируса
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');