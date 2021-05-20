Одна из четырех ниток энергомоста в Крым оказалась повреждена

Фото: Алексей Павлишак/ТАСС

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Одна из ниток энергомоста в Крым повреждена, сообщил министр топлива и энергетики региона Евгений Рукавишников.

"По полученной вчера оперативной информации, повреждена одна из ниток энергомоста, одна фаза "Тамань - Кафа", первая цепь, что вызвало сейчас у нас сокращение того ресурса, резерва, который имелся, на 25%", - сказал Рукавишников на заседании комитета по строительству, транспорту и топливно-энергетическому комплексу Госсовета Крыма в четверг.

"Четыре кабельных линии по три фазы идут с той стороны к нам. Есть четыре резерва. Переключение на них занимает достаточно приличное время. Надо с обеих сторон - со стороны Тамани и со стороны Крыма - переключить эту фазу. Достаточно приличный кабель диаметром 200-250 миллиметров. Эту муфту нужно переключить на ту поврежденную фазу, которая есть", - отметил глава Минтопэнерго Крыма.

Как сообщалось ранее со ссылкой на филиал АО "СО ЕЭС" - Черноморское РДУ, электростанции республики Крым и Севастополя в январе-апреле 2021 года увеличили выработку электроэнергии на 3,9% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 2,575 млрд кВт.ч, потребление электроэнергии выросло при этом на 10,8% - до 3,179 млрд кВт.ч.

Дефицит генерирующих мощностей покрывался за счет перетоков в Крым электроэнергии и мощности по межсистемным линиям электропередачи из смежной энергосистемы Краснодарского края (604,3 млн кВт.ч).

Энергомост между Крымом и Краснодарским краем построен в 2015-2016 годах после блэкаута на полуострове, который произошел в результате подрыва опор ЛЭП на территории Херсонской области Украины, откуда регион получал электроэнергию до его вхождения в состав РФ.