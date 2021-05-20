Порядок разработки госпрограмм в РФ планируют существенно изменить

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство РФ в ближайшее время существенно поменяет порядок разработки государственных программ, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников на брифинге по итогам заседания правительства, на котором рассматривался ход реализации госпрограмм.

"Сейчас в правительстве находятся на финальной стадии рассмотрения поправки в основной порядок разработки государственных программ. Этими поправками вносится ряд существенных изменений", - сказал министр.

"Во-первых, действительно, текущие программы очень часто являются по факту выпиской из сводной бюджетной росписи, то есть они ориентированы на то, как будут тратиться деньги из федерального бюджета, в то время как сами по себе государственные программы - это, по большому счету, стратегический документ, который должен отвечать на вопрос - как будут достигаться те или иные национальные цели или ключевые факторы достижения этих национальных целей", - сказал Решетников.

"Поэтому мы в госпрограммы добавляем такое мощное стратегическое начало, в котором должна быть описана вся логика - что мы хотим сделать, когда мы хотим сделать, какая последовательность действий, на что выделяет деньги федеральный бюджет, на что - регионы и муниципалитеты, кем будет привлечено внебюджетное финансирование, какое нормативное регулирование. Госпрограммы должны быть увязаны со всеми стратегическими документами и давать понятные широкой общественности ответы на все эти вопросы", - отметил министр.

Во-вторых, по его словам, "вместе с министерством финансов мы хотим внутри госпрограмм разделить процессную текущую деятельность - финансирование школ, больниц, университетов и так далее - и проектную деятельность, когда мы инициируем какие-то изменения - что-то строим, вводим новое законодательство".

"Это разные механизмы управления. В проектной деятельности можно перераспределять деньги с одного проекта на другой. Кроме того, предполагается дать больше полномочий тем, кто отвечает за эти проекты - например, вице-премьерам, по распределению денег внутри госпрограммы", - пояснил он.

В-третьих, по словам Решетникова, госпрограммы станут источником возникновения расходных обязательств. "То есть на основе строчки в госпрограмме можно будет заключать контакты, а министерство финансов будет признавать эту строчку в госпрограмме жестким бюджетным обязательством" - отметил министр.