Депутаты согласились ускорить внесение в парламент проекта бюджета

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госдума приняла в первом чтении законопроект о переносе срока внесения в палату проекта трехлетнего бюджета с 1 октября на 15 сентября и об изменении сроков рассмотрения отчета правительства об исполнении бюджета.

Законопроект № 1171664-7 14 мая внесло в парламент правительство. 12 мая изменить сроки предложил премьер-министр Михаил Мишустин.

Срок внесения бюджета до 1 октября был введен в 2009 году по предложению тогдашнего премьер-министра Владимира Путина в качестве временной антикризисной меры, которая "позволит подготовить более качественный и реалистичный бюджет на 2010-2012 годы". До 2009 года проект бюджета должен был вноситься в Думу до 26 августа.

Сейчас правительство должно вносить на рассмотрение в парламент проект закона о федеральном бюджете не позднее 1 октября текущего года. Парламент должен рассмотреть его в трех чтениях в течение 60 дней. Внесенный законопроект сдвигает дату внесения до "не позднее 15 сентября". В итоге процесс рассмотрения бюджета в трех чтениях в парламенте должен будет заканчиваться к 14 ноября.

Также законопроект сдвигает для Банка Росии срок внесения в парламент проекта основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики. Сейчас документ должен поступить в парламент не позднее 1 октября, законопроект увязывает этот срок с внесением проекта бюджета.

Законопроект также прописывает, что Минфин должен не позднее 25 мая представить в правительство годовой отчет об исполнении федерального бюджета.

Сейчас готовой отчет об исполнении бюджета вносится в Госдуму не позднее 1 августа, документ должен быть рассмотрен не позднее 1 октября. По новой конфигурации отчет об исполнении вносится не позднее 15 июня и должен быть рассмотрен в течение 45 дней (т.е. до 30 июля).

"С учетом более раннего рассмотрения и утверждения федерального бюджета это создаст объективную определенность для субъектов РФ в части объемов межбюджетных трансфертов в целях планирования их бюджетов", - говорится в пояснительной записке к документу.

Законопроект также исключает требование о представлении в парламент в составе документов к законопроекту о бюджете в рамках федеральных адресных инвестиционных программ данных о наличии разрешений о представлении земельных участков под строительство. Согласно пояснительной записке, данная мера предлагается для ускорения осуществления капитальных вложений, поскольку такое требование, по мнению авторов законопроекта, является избыточным.

"Указанный вывод об ускорении осуществления капитальных вложений представляется весьма сомнительным", - говорится в заключении Счетной палаты (СП). По мнению контрольного органа, выделение бюджетных ассигнований на капитальные вложения без наличия разрешительных документов на земельный участок существенно увеличивает риски несвоевременного освоения или неосвоения капитальных вложений. Счетная палата предлагает норму о наличии разрешений на строительство сохранить.