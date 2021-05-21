РФ призвала ЕАЭС к оперативной координации по сдерживанию цен на продукты

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Россия ждет от стран-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС) оперативной координации по стабилизации цен на социально значимые товары по аналогии с недавним решением о сдерживании роста цен на сахар за счет временного обнуления импортных пошлин.

"Не так давно Евразийская комиссия приняла конкретное решение, направленное на консолидацию ценовой политики государств ЕврАзЭС на рынке сахара. Столь же оперативно следует предпринимать меры и по другим видам продукции, когда это потребуется", - заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС) в пятницу.

Он подчеркнул, что "сейчас на фоне нестабильной мировой конъюнктуры обостряются проблемы, связанные с резким колебанием цен на социально значимые продукты".

"Мы признательны партнерам за поддержку российской инициативы по нормализации ситуации в этой сфере", - отметил Путин.

В апреле Совет Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) по инициативе РФ принял решение предоставить тарифную льготу в виде беспошлинного ввоза сахара в период с 15 мая по 30 сентября 2021 года. От ввозной таможенной пошлины освобожден сахар, ввозимый в Россию в объеме не более 350 тыс. тонн, в Армению - не более 22,4 тыс. тонн, в Казахстан - не более 134,4 тыс. тонн, в Кыргызстан - не более 40 тыс. тонн.

Сообщалось также, что страны ЕАЭС в июле могут вернуться к вопросу "о возможных дополнительных стабилизационных мерах, если они окажутся необходимыми".

Выступая в пятницу на заседании ВЕЭС, Путин отметил, что "необходимо наращивать усилия стран ЕврАзЭС по координации политики в сфере экономического развития и решения насущных социальных проблем". При этом, по его словам, "даже несмотря на вызванные пандемией трудности, товарооборот между странами-членами ЕврАзЭС в январе-марте текущего года увеличился на 17%".