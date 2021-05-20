Кабмин не намерен делать долгосрочной квоту на беспошлинный ввоз сахара

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Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Правительство не планирует делать долгосрочной квоту на ввоз в Россию белого сахара по нулевой пошлине, сообщил глава Минэкономразвития Максим Решетников журналистам в четверг.

"Пока мы работаем в особом режиме: если демпфер по (экспорту - ИФ) зерну - это постоянно действующий механизм, то тему квот и беспошлинного ввоза сахара не могу подтвердить, - сказал он. - Здесь очень боимся нарушить долгосрочные мотивы производителей к развитию производства".

По его словам, понятно, что цены на сахар сейчас высоки и импорт не создает угрозу внутреннему производству. "Но если мы сделаем этот механизм долгосрочным, это может повлиять на решение об инвестициях в этот сектор. Поэтому - пока у нас есть такая обеспокоенность - мы никаких долгосрочных механизмов вводить не будем. Нам очень важно дальше поддерживать и развивать наше производство", - подчеркнул он.

При этом он напомнил, что сахарная отрасль - одна из отраслей, которая за последние десятилетия была создана "практически с нуля".

Квота на беспошлинный ввоз сахара в РФ будет действовать с 15 мая по 30 сентября. Ее объем - 350 тыс. тонн.

Как сообщал "Коммерсантъ", Минсельхоз в настоящее время разрабатывает новые меры регулирования рынка сахара. Среди них - создание интервенционного фонда для стабилизации цен, а также продолжение квотирования беспошлинного импорта.