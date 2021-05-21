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Причастным к экстремистским организациям людям захотели запретить избираться на все выборные должности

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Причастным к деятельности экстремистских организаций гражданам временно запретят избираться на любые выборные должности, соответствующую поправку ко второму чтению законопроекта о выборах в Госдуму предложили глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников и председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас.

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Предлагаемой нормой российские граждане, причастные к деятельности общественных, религиозных объединений и других организаций, закрытых решением российского суда из-за признания экстремистскими или террористическими, временно должны быть лишены права быть избранными в любые выборные органы власти РФ.

Соответствующую поправку парламентарии внесли ко второму чтению законопроекта (1165649-7), которым предлагалось лишить тех же граждан права на избрание в Госдуму РФ. Текст поправок имеется в распоряжении "Интерфакса".

Госдума

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