Мосгорсуд попросили признать ФБК и штабы Навального экстремистами

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Прокуратура Москвы направила в Мосгорсуд административный иск о признании экстремистскими организаций ФБК (Фонд борьбы с коррупцией, признан в России иноагентом), "ФЗПГ" (Фонд защиты прав граждан, тоже признан иноагентом) и "Штабы Навального" в связи с фактическим осуществлением ими экстремистской деятельности.

Прокуроры проверяли эти организации по поручению Генпрокуратуры, сообщило надзорное ведомство.

Проверка выяснила, что "под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации".

"Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария "цветной революции", - говорится в пресс-релизе. - При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной".

Некоммерческий Фонд борьбы с коррупцией был зарегистрирован Алексеем Навальным в сентябре 2011 года. Организация занимается антикоррупционными расследованиями, объединяет проекты "РосПил", "РосЯма", "РосВыборы" и другие. Фонд финансируется за счет пожертвований. В 2018 году ФБК получил от подписчиков 58 млн рублей.

Минюст включил ФБК в реестр НКО-иноагентов 9 октября после того, как проверка ГУ Минюста по Москве выявила переводы в ФБК из Испании и США на сумму более 140 тысяч рублей. В ФБК говорили, что не могли вернуть эти переводы, поскольку счета фонда в тот момент были заблокированы.

Летом 2020 года Навальный объявил о ликвидации фонда как юридического лица, и переносе его на другое юридическое наименование. Новым формальным наименованием стало некоммерческая организация "Фонд защиты прав граждан" (ФЗПГ). 25 декабря 2020 года пресс-служба Минюста сообщила, что внесла "ФЗПГ" в реестр НКО-иноагентов вместе с благотворительным фондом "Свеча" и красноярской организацией "Мы против СПИД". Одновременно там проинформировали, что ФБК и Челябинскому региональному диабетическому общественному движению "ВМЕСТЕ" отказано в исключении из этого реестра.

Штабы Навального существуют в большинстве регионов России.