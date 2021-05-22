Поиск
AНачало в 12:15Дания ДанияШвеция ШвецияBНачало в 12:15Норвегия НорвегияГермания ГерманияAНачало в 16:15Великобритания ВеликобританияРоссия РоссияBНачало в 16:15Финляндия ФинляндияСША США

Два человека пострадали в ДТП с туристическим автобусом на трассе М-10

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Автобус с туристами из Подмосковья попал в аварию на трассе Москва - Санкт-Петербург М-10, жертв нет, травмы получили два человека, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Новгородского УМВД.

Собеседник агентства уточнил, что информация о ДТП на 431 километре магистрали в Крестецком районе Новгородской области поступила около 2:00. По предварительным данным, автобус Yutong, в салоне которого находились 36 пассажиров, съехал в кювет и опрокинулся.

Двух туристов на скорой помощи доставили в Новгородскую областную клиническую больницу. Как отметили в пресс-службе, их травмы не угрожают жизни.

По ее данным, остальных туристов привезли в новгородскую гостиницу, куда они и следовали.

УМВД устанавливает причину аварии. Предположительно, шофер заснул за рулем. В ведомстве добавили, что он был трезвым.

Москва Подмосковье Петербург Новгородская область

Новости

За сутки в России выявлено 8,7 тыс. новых заражений COVID-19

Вблизи Красноярской ТЭЦ-1 мазут попал в воды реки, попадающие в Енисей

Вблизи Красноярской ТЭЦ-1 мазут попал в воды реки, попадающие в Енисей

Что случилось этой ночью: суббота, 22 мая

Число жертв отравления в коллекторе под Таганрогом выросло до 11 человек

Пандемия коронавируса

Производство "ЭпиВакКороны" достигло на ГНЦ "Вектор" 1 млн доз в месяц

Производство "ЭпиВакКороны" достигло на ГНЦ "Вектор" 1 млн доз в месяц

Двое взрослых и четверо детей погибли при пожаре в Удмуртии

Минпромторг предложил Маску обсудить выпуск Tesla в России

Ростуризм подготовил требования для инклюзивного туризма

Что произошло за день: пятница, 21 мая

Пандемия коронавируса

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 12 июля

Коронавирусные ограничения в Петербурге продлены до 12 июля
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');