Два человека пострадали в ДТП с туристическим автобусом на трассе М-10

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Автобус с туристами из Подмосковья попал в аварию на трассе Москва - Санкт-Петербург М-10, жертв нет, травмы получили два человека, сообщили "Интерфаксу" в субботу в пресс-службе Новгородского УМВД.

Собеседник агентства уточнил, что информация о ДТП на 431 километре магистрали в Крестецком районе Новгородской области поступила около 2:00. По предварительным данным, автобус Yutong, в салоне которого находились 36 пассажиров, съехал в кювет и опрокинулся.

Двух туристов на скорой помощи доставили в Новгородскую областную клиническую больницу. Как отметили в пресс-службе, их травмы не угрожают жизни.

По ее данным, остальных туристов привезли в новгородскую гостиницу, куда они и следовали.

УМВД устанавливает причину аварии. Предположительно, шофер заснул за рулем. В ведомстве добавили, что он был трезвым.