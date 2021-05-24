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Женщина сбила двух девочек на востоке Москвы и скрылась с места ДТП

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Двое несовершеннолетних госпитализированы в больницу с травмами после наезда на них автомобиля во дворе дома на востоке Москвы.

В Госавтоинспекции Москвы сообщили, что около 20:30 на улице 15-я Парковая у дома 42, на внутридворовой территории были сбиты две девочки 9 и 10 лет, после чего водитель скрылся.

По данным управления Госавтоинспекции, пострадавшие дети госпитализированы. "Предварительно известно о переломе ноги у одного ребёнка и ссадинах, ушибах у второго ребёнка", - сказали в пресс-службе.

Как сообщили в управлении позднее, женщина, совершившая наезд на детей и скрывшаяся с места происшествия, задержана. Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Москва

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