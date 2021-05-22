В Ростове-на-Дону аноним сообщил о минировании ТЦ и потребовал $2 млрд

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - В Ростове-на-Дону проверяют анонимное сообщение о минировании торгового центра "РИО", сообщили в пресс-службе управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города.

По ее данным, ТЦ находится на проспекте М.Нагибина, 17.

"В 16:34 по Москве субботы по сообщению анонимного заявителя ТРЦ "РИО" заминирован. Требования - 2 млрд долларов", - сказали в пресс-службе.

Как отмечается, привлечено два расчета спасателей. В 16:47 началась эвакуация людей, в 17:07 из торгового центра вывели 1 350 человек.

На место прибыл кинолог с собакой.