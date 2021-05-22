Ростовские экстренные службы получили еще один сигнал о минировании

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Оперативные службы Ростовской области проверяют уже второе анонимное сообщение о минировании торгового центра, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Собеседник агентства пояснил, что около 19:00 мск поступило сообщение от неизвестного о том, что в его автомобиле на парковке ТЦ "Мега" заложено взрывное устройство.

На данный момент он задержан, информация проверяется.

Из торгового центра эвакуировано более 7 тыс. человек. Работают оперативные службы.

Кроме того, собеседник агентства отметил, что предыдущее сообщение о минировании торгового центра "РИО" оказалось ложным.

Ранее аноним заявил, что заминирован другой ТЦ Ростова-на-Дону - "РИО". Звонивший потребовал 2 млрд долларов.