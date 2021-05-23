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Виновником ДТП в Ростовской области заподозрили водителя еще одной машины

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Количество пострадавших в аварии с автобусом и грузовиком в Ростовской области увеличилось до двух, виновником происшествия может быть водитель второй фуры, сообщает в воскресенье отдел пропаганды УГИБДД России по области.

"Водитель большегрузного автомобиля Volvo во время перестроения, по предварительным данным, не выдержал безопасный боковой интервал и столкнулся с пассажирским автобусом, который от удара врезался в припаркованный грузовик DAF", - рассказали в отделе.

Уточняется, что в ДТП пострадали два пассажира автобуса и один погиб.

В свою очередь в пресс-службе прокуратуры региона заявили, что по факту аварии с автобусом в Октябрьском районе области организована проверка соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения и соблюдения правил междугородних пассажирских перевозок. На место выехал прокурор Октябрьского района.

Ранее сообщалось, что утром в воскресенье на 1018 километре трассы М-4 "Дон" автобус, шедший из Москвы в Ставрополь, врезался в припаркованный грузовик.

Москва Ставрополь Ростовская область М-4 Дон

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