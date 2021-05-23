В аварии с участием автобуса и фуры в Ростовской области погиб человек

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - ДТП с участием следовавшего из Москвы пассажирского автобуса и грузовика произошло на трассе в Ростовской области, есть погибший, сообщает в воскресенье отдел пропаганды УГИБДД России по области.

Как рассказали в отделе, около 11:00 по московскому времени на 1018 километре трассы М-4 "Дон" автобус, шедший из столицы в Ставрополь, предварительно, врезался в припаркованный на обочине автомобиль DAF.

Отмечается, что в результате аварии погиб один из пассажиров автобуса, еще один пострадал.