Володин призвал к единым нормам регулирования IT-гигантов из-за рекламы YouTube

Москва. 23 мая. INTERFAX.RU - Во избежание злоупотреблений со стороны IT-компаний необходимо выработать единые международные нормы регулирования их деятельности в интернете, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.

"Несколько дней назад уже писал, что некоторые международные IT-компании пытаются диктовать свои порядки в информационном пространстве, не считаясь с национальными законодательствами (...) Было бы правильно выработать для всех стран рамочные нормы, регулирующие деятельность в этой сфере. Должен быть унифицированный подход при решении подобных вопросов", - написал Володин в своем телеграм-канале.

Он отметил, что в отсутствие таких общих норм в отношении IT-компаний "необходимо регулирование через национальное законодательство".

По словам Володина, YouTube, размещая рекламу во все ролики без согласия их правообладателей, будет навязывать своим пользователям покупку подписки.

"Пользователей фактически вынуждают тратить деньги на покупку подписки, чтобы смотреть видео без рекламы. Навязанная услуга", - отметил спикер Госдумы.

С 1 июня YouTube запустит новую политику монетизации видео - теперь реклама будет вставляться во все размещенные на платформе ролики, вне зависимости от того, подключены ли их правообладатели к партнерской программе.

Также хостинг введет налоги для блогеров, живущих за пределами США. Прибыль, полученная от просмотров в США через сервис YouTube Premium, cуперчат и спонсорство, будет облагаться налогом, для взимания которого необходимо будет предоставить данные об ИНН, наименовании юрлица и названии канала. При отсутствии таких сведений компания оставляет за собой право удерживать до 24% доходов.