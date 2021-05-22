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YouTube начнет вставлять рекламу во все видео c 1 июня

YouTube начнет вставлять рекламу во все видео c 1 июня
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 22 мая. INTERFAX.RU - Руководство YouTube объявило, что с 1 июня реклама появится во всех роликах, опубликованных на платформе. Сервис хочет монетизировать даже те каналы, которые не подключены к партнерской программе, сообщается в блоге компании.

"Вы предоставляете YouTube право монетизировать свой контент в сервисе. Настоящее соглашение не даёт вам права на какие-либо выплаты. Начиная с 1 июня 2021 г. любые платежи, которые вы можете получить от YouTube в соответствии с любым другим соглашением между вами и YouTube <...> будут рассматриваться как роялти", — сообщается в блоге.

Сообщение адресовано и тем, чьи видео не подключены к партнёрской программе YouTube. Для взимания налогов необходимо будет предоставить данные об ИНН, наименовании юрлица и названии канала. При отсутствии таких сведений хостинг может удерживать до 24% доходов.

Обновленные условия использования видеохостинга для России и других стран вступят в силу с первого дня лета, в то время как в В США они начали действовать с ноября 2020 года.

YouTube

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