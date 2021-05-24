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Сайт партии "Единая Россия" подвергся хакерской атаке

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сайт партии "Единая Россия" подвергся ddos-атаке с нескольких тысяч IP-адресов. Об этом партия сообщила в своем официальном телеграм-канале.

"На сайте предварительного голосования PG.ER.RU фиксируются многочисленные попытки найти уязвимость класса SQL-injection", - говорится в сообщении.

Отмечается, что системы защиты сайта оперативно сработали, позволив заблокировать адреса атакующих.

"Системы защиты заносят все новые и новые адреса в "черный список". Разнообразие географии адресов говорит об использовании так называемого бот-нета - сети, созданной из взломанных компьютеров по всему миру, настоящие владельцы которых скорее всего даже не подозревают о том, что их оборудование используется для таких целей", - пояснил руководитель IT-проектов партии Вячеслав Сатеев.

Единая Россия

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