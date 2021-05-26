Поиск
AНачало в 20:15Швейцария Швейцария0 : 7Швеция ШвецияОконченBНачало в 20:15Финляндия Финляндия5 : 2Норвегия НорвегияОконченAНачало в 16:15Великобритания Великобритания2 : 3ОТДания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15США США3 : 0Казахстан КазахстанОконченподробнее

Заблокирован фейковый сайт предварительного голосования "Единой России"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования "Единой России", сообщила пресс-служба партии.

Там же сообщили, что ранее в Роскомнадзор было направлено обращение секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, в котором говорилось, что "содержащаяся на "зеркальном" сайте информация создает препятствия для проведения "Единой Россией" предварительного голосования".

В РоссииСайт партии "Единая Россия" подвергся хакерской атакеЧитать подробнее

Предварительное голосование "Единой России" продлится до 30 мая - за первые сутки в нем приняли участие более миллиона избирателей.

Процедура предварительного голосования проходит с 24 по 30 мая, участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале "Госуслуги".

Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов "Единой России" на выдвижение в Госдуму утвердит съезд.

Роскомнадзор Единая Россия

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров

РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров

Что произошло за день: вторник, 25 мая

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

Правительство предложило внести COVID-вакцину в национальный календарь прививок

Facebook получил в РФ 26 млн руб. штрафа за отказ удалять контент

Полиция потребовала запретить "скопинскому маньяку" общаться со СМИ

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Кремль объявил, что Путин и Байден встретятся 16 июня в Женеве

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

Производственным директором "Норникеля" стал экс-гендиректор "ВСМПО"

"Роснефть" заявила о непричастности к разливу нефти в Туапсе

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');