Заблокирован фейковый сайт предварительного голосования "Единой России"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт предварительного голосования "Единой России", сообщила пресс-служба партии.

Там же сообщили, что ранее в Роскомнадзор было направлено обращение секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, в котором говорилось, что "содержащаяся на "зеркальном" сайте информация создает препятствия для проведения "Единой Россией" предварительного голосования".

Предварительное голосование "Единой России" продлится до 30 мая - за первые сутки в нем приняли участие более миллиона избирателей.

Процедура предварительного голосования проходит с 24 по 30 мая, участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале "Госуслуги".

Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов "Единой России" на выдвижение в Госдуму утвердит съезд.