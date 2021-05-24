Поиск
BНачало в 16:15Латвия ЛатвияИталия ИталияAНачало в 16:15Словакия СловакияРоссия РоссияBНачало в 20:15Германия ГерманияКанада КанадаAНачало в 20:15Чехия ЧехияБелоруссия Белоруссия

Вице-премьер Чернышенко допустил рост турпотока на Камчатку на 20%

Вице-премьер Чернышенко допустил рост турпотока на Камчатку на 20%
Серфинг в Тихом океане на побережье полуострова Камчатка
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Турпоток на Камчатку можно нарастить на 20% уже в 2021 году, основные препятствия для массового туризма - логистические ограничения и высокие цены, сообщил в понедельник вице-премьер Дмитрий Чернышенко по итогам своей поездки в регион.

В РоссииПутин встал на защиту туристов, посещающих Долину гейзеров на КамчаткеПутин встал на защиту туристов, посещающих Долину гейзеров на КамчаткеЧитать подробнее

"Наметили план действий по увеличению турпотока на особо охраняемых природных территориях на примере Камчатского края, чтобы можно было эту практику распространить на всю страну. Россия - на пятом месте в мире по числу природных объектов и всего на 108 из 133 стран мира - по открытости экотуризма, так что есть, над чем работать. Задача, которую поставили - не нарушая хрупкой экосистемы заповедников, расширить инфраструктуру и увеличить турпоток, учитывая интересы местных граждан и, например, маломобильных групп населения", - сказал он на совещании председателя правительства РФ Михаила Мишустина с вице-премьерами.

По словам Чернышенко, уже в этом году при помощи инструментов нацпроекта по развитию туризма можно будет нарастить имеющуюся инфраструктуру - количество площадок, дорожек, повысить эффективность работы с турпотоками в заповедниках.

"Это уже в этом году даст эффект в плане роста турпотока до 20%. Но глобально ключевой фактор, сдерживающий развитие массового туризма на Камчатке - это ограничения логистические, в связи с этим высокая стоимость туров", - подчеркнул вице-премьер. Он рассказал, что только 20% жителей Камчатки были в Долине гейзеров.

"И мы делаем основной фокус на развитии малой авиации, что дешевле в эксплуатации, чем вертолеты. Появится возможность в три раза сократить себестоимость поездки, такую цель мы ставим перед собой, руководством края. И нужна модернизация существующих аэродромов для легкой авиации. Три из 30 планируемых аэропортов будут задействованы уже в этом году, если будет поддержка Росавиации. При этом инвестиции будут не только государственные, но и частные", - добавил Чернышенко.

По его словам, строительство ВВП на одном из аэродромов уже ведется резидентом ТОР при поддержке вице-премьера Юрия Трутнева.

"Также определен инвестор на поставку новых самолетов, мы переговоры провели в эти дни, и поставка начнется уже в этом году. И за счет инструментов нацпроекта будем наращивать инфраструктуру для проживания. В связи с тем, что эта инфраструктура разрастается, потребуется наращивание для нее профессиональных кадров. Поэтому сегодня провели встречу с ректором университета, студентами и через министерство науки и образования будем увеличивать количество бюджетных мест, соответствующее поручение будет дано Миннауки, если вы поддержите", - рассказал Чернышенко.

На прошлой неделе Мишустин по итогам совещания 19 мая у главы российского государства Владимира Путина поручил Чернышенко вылететь на Дальний Восток, чтобы разобраться с вопросом развития туристического потенциала Долины гейзеров и Камчатского края.

"Говоря про долину гейзеров, вы сказали, что туда больше народа нельзя запустить, они там все вытопчут. Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, но меня это задело. Как будто это какие-то люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться к людям не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда у нас будет все лучше получаться. Если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, там ничего не вытопчут", - подчеркнул Путин, комментируя слова вице-премьера.

Он призвал учесть опыт других стран с аналогичными парками.

Дмитрий Чернышенко

Новости по теме

Новости

Лавров призвал не оценивать сгоряча инцидент с самолетом Ryanair

Пандемия коронавируса

В РФ не выявили повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом COVID

В РФ не выявили повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом COVID

Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее

Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее

В "Роскосмосе" оценили в 400 млрд руб. доставку людей на Луну на ракетах "Ангара"

Москва обвинила Вашингтон в нарушении договора СНВ-3

Москва обвинила Вашингтон в нарушении договора СНВ-3

Песков отказался комментировать посадку самолета Ryanair в Минске

Пандемия коронавируса

В РФ выявили 154 образца неизученных мутаций COVID-19

В РФ выявили 154 образца неизученных мутаций COVID-19

Лавров пообещал не бросить Белоруссию в беде

Захарова напомнила о посадке самолета президента Боливии на фоне заявлений Запада

Захарова напомнила о посадке самолета президента Боливии на фоне заявлений Запада

В России за сутки COVID-19 диагностировали еще у 8,4 тыс. человек

В России за сутки COVID-19 диагностировали еще у 8,4 тыс. человек
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');