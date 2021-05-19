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Путин встал на защиту туристов, посещающих Долину гейзеров на Камчатке

Путин встал на защиту туристов, посещающих Долину гейзеров на Камчатке
Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин предложил создать условия для массового посещения российскими туристами Долины гейзеров на Камчатке.

На совещании по отдельным положениям послания Федеральному собранию в среду вице-премьер Дмитрий Чернышенко заявил, что туризм в Долину гейзеров не может быть массовым, так как туристы там "все вытопчут".

"Говоря про Долину гейзеров, вы сказали, что туда больше народа нельзя запустить, они там все вытопчут. Я понимаю, что ничего плохого вы не имели в виду, но меня это задело. Как будто это какие-то люди, которых мы не хотим там видеть. Надо относиться к людям не как к чужим, а как к своим, близким, и тогда у нас будет все лучше получаться. Если как следует организовать там работу, в Долине гейзеров, так ничего не вытопчут", - подчеркнул Путин, комментируя слова вице-премьера.

Он призвал учесть опыт других стран с аналогичными парками. "Там же не вытаптывают ничего, а количество людей, посещающих подобные объекты, гораздо выше, на порядок. Потому что все организовано правильным образом. Но для этого нужно вкладывать соответствующие ресурсы, считать и своевременно вкладывать", - сказал Путин.

Владимир Путин Дмитрий Чернышенко Камчатский край

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