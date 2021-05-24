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В Челябинске пьяный водитель спровоцировал аварию с двумя погибшими

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Два человека погибли в Челябинске при столкновении четырех машин. Об этом сообщает пресс-служба городского УГИБДД.

По предварительной информации, в понедельник около 10:30 по местному времени (8:30 по Москве) на улице Куйбышева Land Rover выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с ВАЗ-2106 и ВАЗ-2110. После этого "шестерка" столкнулась с "ГАЗелью".

В результате аварии 51-летний водитель ВАЗ-2106 и его 74-летняя пассажирка от полученных травм скончались на месте происшествия.

За рулем Land Rover находился 50-летний мужчина. Как отмечается, он был пьяным.

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