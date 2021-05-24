ФСБ заподозрила крымские санатории в незаконном ввозе мигрантов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники нескольких санаториев в Крыму подозреваются в организации незаконного въезда в Россию иностранцев, сообщили в управлении ФСБ по региону.

"Установлено, что сотрудники санаториев с использованием служебного положения, позволявшего оформлять документы от имени юридического лица, изготавливали фиктивные приглашения на прохождение лечения в санатории, дающие право въезда иностранным гражданам на территорию РФ в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По версии следствия, иностранцев направляли в Крым посредники, которые предоставляли сотрудникам санаториев все необходимые для оформления приглашений сведения, документы и контакты иностранцев.

В отношении подозреваемых возбуждено пять уголовных дел по ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции с использованием служебного положения), им грозит до семи лет лишения свободы. Еще пять дел возбуждено в отношении посредников - по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 322.1 УК (пособничество в организации незаконной миграции).