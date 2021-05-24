Поиск
AНачало в 16:15Словакия Словакия0 : 0Россия РоссияПервый периодонлайнBНачало в 16:15Латвия Латвия0 : 0Италия ИталияПервый периодAНачало в 20:15Чехия ЧехияБелоруссия БелоруссияBНачало в 20:15Германия ГерманияКанада Канада

ФСБ заподозрила крымские санатории в незаконном ввозе мигрантов

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Сотрудники нескольких санаториев в Крыму подозреваются в организации незаконного въезда в Россию иностранцев, сообщили в управлении ФСБ по региону.

"Установлено, что сотрудники санаториев с использованием служебного положения, позволявшего оформлять документы от имени юридического лица, изготавливали фиктивные приглашения на прохождение лечения в санатории, дающие право въезда иностранным гражданам на территорию РФ в период ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

По версии следствия, иностранцев направляли в Крым посредники, которые предоставляли сотрудникам санаториев все необходимые для оформления приглашений сведения, документы и контакты иностранцев.

В отношении подозреваемых возбуждено пять уголовных дел по ч. 2 ст. 322.1 УК (организация незаконной миграции с использованием служебного положения), им грозит до семи лет лишения свободы. Еще пять дел возбуждено в отношении посредников - по ч. 5 ст. 33, ч. 2 ст. 322.1 УК (пособничество в организации незаконной миграции).

ФСБ Крым коронавирус

Новости по теме

Новости

Роскомнадзор предупредил Google о возможном замедлении его работы

Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Лавров призвал не оценивать сгоряча инцидент с самолетом Ryanair

Пандемия коронавируса

В РФ не выявили повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом COVID

В РФ не выявили повторных случаев заболевания одним и тем же штаммом COVID
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее

Росавиация заявила о штатных перелетах в Белоруссию и транзите через нее

Вице-премьер Чернышенко допустил рост турпотока на Камчатку на 20%

Вице-премьер Чернышенко допустил рост турпотока на Камчатку на 20%

В "Роскосмосе" оценили в 400 млрд руб. доставку людей на Луну на ракетах "Ангара"

Москва обвинила Вашингтон в нарушении договора СНВ-3

Москва обвинила Вашингтон в нарушении договора СНВ-3
Экстренная посадка самолета Ryanair в Минске

Песков отказался комментировать посадку самолета Ryanair в Минске

Пандемия коронавируса

В РФ выявили 154 образца неизученных мутаций COVID-19

В РФ выявили 154 образца неизученных мутаций COVID-19

Лавров пообещал не бросить Белоруссию в беде

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');