В АТОР назвали небезопасным отдых в частном секторе в условиях пандемии

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Частный сектор, работающий неофициально, получил преимущество по приему отдыхающих в условиях пандемии, поскольку не обязан соблюдать требования Роспотребнадзора и может предлагать более низкие цены. Но отдых там будет небезопасен для здоровья, заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров (АТОР) Майя Ломидзе.

"В нынешней ситуации в выигрыше оказался серый сегмент отрасли. То есть тот сектор, который не является налогоплательщиком и находится в темной зоне, - сказала она. - И мы видим, что у них есть совершенно явное конкурентное преимущество".

По ее словам, у частников были проблемы с санитарной обстановкой и в обычное время, кроме того, их никто не проверяет. Крупные отели же находятся под постоянным надзором, у них выше финансовая нагрузка в связи с новыми эпидемиологическими требованиями, в легальный санаторий нельзя заселиться без трех справок, а с другой стороны ничего подобного нет, отметила Ломидзе. Получается, что туристам проще заселиться в частный сектор, так как там принимают без справок и это обойдется дешевле.

Даже в предыдущие годы частный сектор невозможно было обнаружить, так как люди находили способы обойти контролирующие органы, напомнила исполнительный директор АТОР.

"Легализация частного сектора на протяжении десятилетий не происходит. Невозможно заставить человека платить налоги, когда он может этого не делать. В этих условиях я не понимаю, как будет осуществляться контроль", - сказала она.

По словам Ломидзе, если в конкретном регионе после начала работы туристического сектора ухудшится ситуация с коронавирусом, ответственность за это будет нести частный сектор, а в конечном итоге "пострадают добросовестные налогоплательщики, которые работают в сфере туризма".

Ранее Роспотребнадзор разрешил санаториям начать принимать постояльцев только со справками об отсутствии коронавируса и об эпидемиологическом окружении, а также только по курортным картам с выписками от врача. Сотрудники санаториев должны ежедневно проверяться на коронавирус, иметь средства индивидуальной защиты и соблюдать множество других правил.