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Двигатель для космического корабля "Орел" прошел предварительные испытания

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - НПО "Энергомаш" завершил ряд испытаний двигателя для пилотируемого корабля "Орел", они подтвердили заложенный срок службы, сообщили в "Роскосмосе".

"На данный момент завершены климатические, коррозионные и огневые ресурсные испытания трех экземпляров двигателя, экспериментально подтвердившие назначенный срок службы – 7 лет, включая 560 суток лётной эксплуатации в космосе", - сообщил заместитель главного конструктора по эксплуатации и испытаниям НИИМаш (входит в "Энергомаш") Владимир Муркин, слова которого приводят в госкорпорации.

В Ракетно-космическую корпорацию "Энергия" уже доставлены 30 "модальных макетов" двигателя для вибродинамических и тепловакуумных испытаний, а также 16 экземпляров стендового варианта двигателя МВСК02-01, специально предназначенных для огневых стендовых испытаний.

В апреле глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что первый полет "Орла" может состояться не к МКС, а к новой российской орбитальной станции.

20 февраля Рогозин сообщал, что наземные испытания корабля начнутся до конца месяца.

Космический корабль "Орел" может войти в состав комплекса для полетов к другим планетам или астероидам, сообщил ранее главный конструктор корабля Игорь Хамиц.

В настоящее время в России идет разработка многоразового корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Первый полет корабля без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем – на 2025 год. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны. Для его создания применяются технологии, порой не имеющие аналогов в мировой космонавтике.

Экипаж корабля составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции – до года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 тонны (19 тонн при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата – 9 тонн. Длина корабля – 6,1 метра.

Энергомаш Роскосмос Орел

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