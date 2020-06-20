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Один из проектировщиков МКС назначен главным конструктором нового корабля "Орел"

Москва. 20 июня. INTERFAX.RU - Один из проектировщиков Международной космической станции (МКС) Игорь Хамиц назначен главным конструктором по разработке нового пилотируемого транспортного корабля "Орел", сообщает "Роскосмос".

Хамиц родился в 1964 году, начал работу в ракетно-космической корпорации (РКК) "Энергия" в 1988 году после окончания Московского авиационного института.

С 2007 года руководит Центром проектирования космических пилотируемых комплексов и транспортных систем. Обеспечивал проектирование МКС, стыковочно-грузового модуля, а также участвовал в проектировании, подготовке и запуске модулей "Звезда" и "Пирс" российского сегмента МКС. Совместно с конструкторами Европейского космического агентства участвовал в формировании облика европейского автоматического транспортного корабля ATV.

Корабль нового поколения

В России идет разработка многоразового корабля "Орел" в рамках опытно-конструкторской работы "Федерация". Первый полет корабля без экипажа запланирован на 2023 год, с экипажем - на 2025. Корабль предназначен для доставки людей и грузов на космические станции на околоземной орбите, а также является одним из ключевых элементов существующей концепции освоения Луны.

Возвращаемый аппарат корабля будет выполнен c использованием новейших композиционных материалов, предусмотрен многоразовый стыковочный агрегат. Современное бортовое электронное оборудование позволит более эффективно решать задачи сближения и стыковки, повысить безопасность экипажа на этапах выведения и спуска на Землю.

Экипаж корабля составит до четырех человек. В режиме автономного полета корабль сможет находиться до 30 суток, при полете в составе орбитальной станции - до года. Общая масса корабля при полете к орбитальной станции будет равна 14,4 тонны (19 тонн при полете к Луне), масса возвращаемого аппарата - 9 тонн. Длина корабля - 6,1 метра.

МКС Игорь Хамиц

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