В Новгородской области запретили жарить шашлыки

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Правительство Новгородской области для профилактики пожаров с 26 мая вводит на территории региона особый противопожарный режим. Об этом сообщил в понедельник пресс-центр областного правительства.

Жителям региона запретили жечь костры на дачных участках. Нельзя будет временно использовать мангалы и другие средства для тепловой обработки пищи с помощью открытого огня. Запрещается также сжигать мусор, траву и листву.

Нарушителей будут выявлять в ходе рейдов и наказывать административными штрафами.

Срок действия запрета не определен, он введен до особого распоряжения.

В течение мая в регионе было зарегистрировано несколько крупных пожаров. Самое масштабное по размерам возгорание 19 мая произошло в деревне Перелучи, где сгорели 20 домов и церковь XVIII века.