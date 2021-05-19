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21 дом и часовня сгорели в новгородском поселке

Москва. 19 мая. INTERFAX.RU - Пожар в поселке Перелучи Боровичского района Новгородской области уничтожил 21 дом и часовню, сообщил "Интерфаксу" глава Боровичской районной администрации Игорь Швагирев.

"Информация о жертвах и травмированных не поступала. Тушение огня продолжается", - сказал Швагирев. В 16:30 планируется заседание районной комиссии по ЧС, на ней будут решаться вопросы об оказании помощи погорельцам.

Информация о возгорании в Перелучах поступила сотрудникам оперативных служб около 12:54. Площадь пожара, его причина и количество людей, оставшихся без жилья из-за возгорания, неизвестны.

Локализовать огонь пока не удается, тушение пожара осложняется штормовым ветром.

Новгородская область Перелучи

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