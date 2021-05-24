Российские госСМИ освободят от отчетности об иностранном финансировании

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Минцифры подготовило законопроект, по которому СМИ, учрежденные государственными органами или организациями, освободят от обязанности отчитываться об иностранном финансировании, так как через них невозможны попытки влияния извне для формирования "искаженной картины политической действительности".

Речь идет о поправках, которые дополнят список исключений в статье 19.2 закона "О СМИ" (уведомление о получении редакцией СМИ, вещателем или издателем денежных средств от иностранных источников) "СМИ, учредителями которых выступили федеральные органы госвласти или учрежденные ими организации или организации, основная деятельность которых финансируется за счет средств (субсидий), предоставленных из федерального бюджета".

Сейчас все СМИ, кроме зарубежных и созданных по международным договорам России, должны раз в квартал отчитываться об иностранном финансировании. Это требование ввели, чтобы граждане России могли знать "о подготовке коммерческими СМИ" материалов "на средства иностранных организаций, представляющих опасность для интересов российского общества и государства в условиях, когда в ряде стран усилилось давление на российские СМИ, путем раскрытия сведений о получаемых доходах".

"Вместе с тем попытки влиять извне на российское информационное пространство с целью предвзятого информирования и создания искаженной картины политической действительности могут иметь место только в отношении коммерческих СМИ, не имеющих государственного финансирования (субсидий) и установленных органами государственной власти приоритетных целей и видов деятельности таких СМИ", - выяснили в Минцифры.

Деятельность СМИ, учредителями которых выступают федеральные органы госвласти или учрежденные ими организации, пишет ведомство, "имеет стратегическое значение для обеспечения обороноспособности и безопасности государства, защиты нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан РФ и направлена на достижение государственных, общественных или иных публичных интересов", а сами они могут оказывать услуги на коммерческой основе "строго в соответствии с утвержденными учредительными документами".

По мнению Минцифры, предлагаемые изменения не повлияют на достижение целей законодательства в части контроля за деятельностью СМИ, а также на соблюдение прав граждан на свободное получение информации и создание равных возможностей экономической конкуренции для СМИ на территории России.