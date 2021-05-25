Думе предложили разрешить госзаказчикам закупать продукцию СМИ без конкурса

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госзаказчики могут получить право закупать услуги конкретных СМИ без проведения конкурентных процедур, следует из поправок к закону "О контрактной системе" (44-ФЗ), которые в Думу внесла группа депутатов.

В действующей редакции закона оговаривается, что только некоторые госзаказчики могут закупать услуги СМИ как единственного поставщика. Это очень узкая группа: речь идет об образовательных и научных организациях, а также библиотеках. Причем эта норма распространяется только на печатные и электронные СМИ, но не на сетевые.

Новый законопроект, по словам одного из авторов поправок, депутата Антона Гетты, призван устранить элемент формализации закупок: действующее регулирование фактически исходит из того, что продукция одного СМИ может безболезненно заменять продукцию другого.

"Закупая информационную продукцию и услуги СМИ, государственный заказчик имеет цель - получение продукции и услуг конкретных, необходимых ему изданий. Поскольку у каждого авторитетного СМИ собственная редакционная политика, свой пул авторов, экспертов, аналитиков, набор освещаемых тем, продукция другого СМИ не может считаться равноценной заменой", - объяснил депутат.

Требование проводить конкурентные закупки услуг СМИ дает недобросовестным поставщикам возможность фактически продавать чужой контент по заниженным или демпинговым ценам, что дестабилизирует работу профессиональных медиа, а заказчикам не позволяет приобретать материалы у первоисточника, отметил гендиректор Ассоциации профессиональных специалистов в области государственных, муниципальных и корпоративных закупок Георгий Сухадольский.

Законопроект предусматривает, что все госзаказчики смогут закупать услуги конкретных СМИ (при наличии у них исключительных прав или исключительных лицензий) как у единственных поставщиков. Эту норму предлагается распространить не только на печатные и электронные средства массовой информации, но и на сетевые.

"С развитием информационных технологий все больше традиционных печатных изданий и средств массовой информации переводится в электронные формы, - отмечается в пояснительной записке к законопроекту. - Ежегодно растет доля сетевых изданий. При этом в силу уникальности таких изданий более широкому кругу государственных и муниципальных заказчиков требуется закупка большого ряда периодических изданий различных наименований".

По словам Гетты, законопроект одобрил экспертно-консультативный совет фракции "Единая Россия" по совершенствованию антикоррупционного законодательства и законодательства в сфере государственных и муниципальных закупок.

Реализация законопроекта не потребует расходов федерального бюджета, добавил он.