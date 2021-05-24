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Чиновницу будут судить за подделку протокола о нарушении масочного режима

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - В Волгоградской области Ленинский районный суд рассмотрит уголовное дело бывшей главы села Бахтияровка Елены Жевалкиной. Ее обвиняют в подделке протокола о нарушении гражданином масочного режима, сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

Следствие установило, что 18 декабря Жевалкина проводила рейд по проверке соблюдения масочного режима и ей не попался ни один нарушитель. Чтобы доложить о проделанной работе, она составила фиктивный протокол на гражданина, чьи паспортные данные хранились в администрации поселения, по ст. 20.6.1 КоАП (невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения). Протокол она направила в суд.

Суд, рассматривая протокол 8 февраля 2021 года, установил, что 18 декабря обвиняемый находился на работе в Московской области. Производство по этому делу было прекращено за отсутствием события правонарушения. При этом на Жевалкину было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.292 УК (злоупотребление полномочиями и служебный подлог) и ч.1 ст.303 УК (фальсификация доказательств и результатов оперативно-розыскной деятельности).

Бахтияровка Волгоградская область Ленинский суд коронавирус

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