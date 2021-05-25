В Красноярском крае произошла обесточившая 7,5 тыс. жителей авария

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Специалисты ПАО "Россети Сибирь" (Красноярск, входит в "Россети") и АО "КрасЭКо" устраняют аварию на электросетях в Енисейском районе Красноярского края, оставившую без электричества около 7,5 тыс. жителей поселков на правобережье Енисея, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании "Россети Сибирь".

"24 мая в 22:10 красноярского времени плавучий кран, смонтированный на барже, оборвал два провода линии электропередачи 110 кВ Енисейская - Елишино - Подтесово, которая идёт через Енисей. Часть потребителей запитали от резервных источников", - сказал собеседник агентства.

По информации Главного управления МЧС по краю, под отключение попали 8 населенных пунктов: Епишено, Городище, Подтесово, Каменск, Рудиковка, Еркалово, Потапово и Высокогорск. По данным "Россети Сибирь", промышленные предприятия в зону отключения не попали. В "Россети Сибирь" также отметили, что сроки восстановления электроснабжения прогнозировать сложно: для устранения аварии необходимо тянуть 1,5 км провода через Енисей.

ПАО "Россети Сибирь" создано в июле 2005 года. Компания осуществляет передачу и распределение электроэнергии на территории республик Алтай, Бурятия, Тува и Хакасия, а также Алтайского, Забайкальского и Красноярского краев, Кемеровской и Омской областей.