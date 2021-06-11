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Самый северный православный монастырь с 3 июня остается без света

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Расположенный в Мурманской области Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь с 3 июня обесточен после повреждения силового кабеля. Об этом "Интерфаксу" сообщили в Центре управления регионом (ЦУР).

Монастырь - самая северная в мире православная обитель. В нем живут восемь монахов и 12 трудников.

Об отсутствии электричества в обители стало известно, когда ее настоятель отец Давид рассказал о случившемся в соцсетях. Тогда ЦУР скоординировал действия "Оборонэнерго" и АО "Мурманэнергосбыт".

"Необходимое оборудование уже закуплено. 16 июня специалисты АО "МЭС" проведут работы по восстановлению электроснабжения. Для этого на несколько часов придется отключить электричество в Верхнем и Нижнем Луостари", - рассказали в центре.

Трифонов Печенгский монастырь был основан в 1533 году преподобным Трифоном Печенгским (1495-1583), просветителем лопарей. Он находится в 135 км от Мурманска.

Мурманская область ЦУР Свято-Троицкий Трифонов Печенегский монастырь Оборонэнерго Луостари

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