РФ предложила Саудовской Аравии свой опыт в строительстве АЭС

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Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Россия предлагает Саудовской Аравии свои компетенции по строительству атомных электростанций малой мощности, сообщил вице-премьер Александр Новак в ходе российско-саудовской межправительственной комиссии.

"Я хотел бы включить в нашу повестку вопрос о строительстве АЭС малой мощности. Мы умеем делать энергоблоки, наземные, плавучие, мощностью 35-55-200 мВТ, соответствующие компетенции и целая продуктовая линейка у нас имеются. В случае вашей заинтересованности мы готовы представить соответствующие предложения по совместному сотрудничеству и в этом направлении", - сказал Новак.

В апреле 2019 года глава ГК "Росатом" Алексей Лихачев в кулуарах форума в Сочи уже сообщал журналистам о переговорах с Саудовской Аравией по реакторам малой мощности. "Что касается стран Ближнего Востока, то практически с каждой из них находятся переговоры на определенной стадии. Я особым образом бы выделил в первую очередь Саудовскую Аравию. Мы участвуем, во-первых, в процедурах тендера, объявленных на строительство мощных энергоблоков, также ведем переговоры о возможном сотрудничестве по реакторам малой мощности и энергетических технологиях", - говорил он тогда.

В 2015 году Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение по мирному атому. Тогда же Саудовская Аравия объявила о намерениях развивать атомную энергетику, построив 16 атомных блоков, позже королевство изменило стратегию и сфокусировалось на двух станциях.

"Парад вендоров" стартовал осенью 2017 года, а в декабре Россия и Саудовская Аравия подписали дорожную карту по "мирному атому".

В феврале 2018 года, тогда еще на позиции министра энергетики РФ, Александр Новак сообщил журналистам, что "Росатом" подал заявку на участие в тендере на строительство двух блоков АЭС в Саудовской Аравии. В июле стало известно, что "Росатом" вошел в шорт-лист для прохождения следующего этапа конкурса. В конце 2018 года Лихачев сообщил журналистам, что Россия перешла на следующий этап этого тендера.

В декабре 2020 года, комментируя итоги года Лихачев напомнил, что "Росатом" участвует в тендере Саудовской Аравии на строительство двухблочной АЭС. "Мы успешно прошли два этапа отбора и ждем информацию о дальнейших шагах. По нашему мнению, у "Росатома" есть много конкурентных преимуществ - более чем 75-летний опыт работы в атомной отрасли, особенно учитывая участие в проектах по строительству АЭС за рубежом, и, конечно же, комплексность нашего интегрированного предложения", - сказал он "Интерфаксу".