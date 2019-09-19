Росатом прошел предквалификацию для строительства АЭС в Саудовской Аравии

Москва. 19 сентября. INTERFAX.RU - "Росатом" прошел предквалификацию в тендере на строительство АЭС в Саудовской Аравии в числе других пяти стран, сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев.

"Новость соответствует действительности. Это хорошая новость", - сказал Лихачев журналистам.

При этом он заметил, что пока не известно, когда будет объявлен тендер.

Вместе с тем, источник в атомной отрасли рассказал, что Саудовская Аравия пока не определилась со сроками строительства. "В следующем году они в лучшем случае объявят новую процедуру. Были предтендерные переговоры. А дальше уже они сформулируют точные технические параметры и должны будут объявить уже реальный тендер. Вот когда он будет объявлен - никто не знает", - рассказал источник.

Как сообщалось, Саудовская Аравия в 2020 году планирует объявить конкурс на строительство первых двух АЭС, передавал ранее в сентябре Bloomberg со ссылкой на источник, знакомый с планами.

Правительство направит запрос предложений пяти компаниям, прошедшим предквалификационный отбор: российской госкорпорации "Росатом", американскому Westinghouse Electric, китайской China National Nuclear Corp., южнокорейской Kepco и французской EDF. Контракты на проектирование, закупки и строительство планируется заключить до конца 2022 года.

Планируемые реакторы будут иметь суммарную мощность 3 ГВт, мощность которых будет зависеть от поставщика. Королевство рассматривает два объекта - предпочтительный и резервный - оба на побережье Персидского залива, исследования должны быть завершены в 2020 году. Первоначально правительство планировало построить 16 реакторов, но изменило стратегию, и сфокусировалось на двух станциях.

Как сообщалось, в 2015 году Россия и Саудовская Аравия подписали межправсоглашение по мирному атому. Тогда же Саудовская Аравия объявила о намерениях развивать атомную энергетику, построив 16 атомных блоков до 2030 года. Сообщалось, что общая стоимость строительства может составить $100 млрд. "Парад вендоров" стартовал осенью 2017 года, а в декабре Россия и Саудовская Аравия подписали дорожную карту по "мирному атому".

В феврале 2018 года министр энергетики РФ Александр Новак сообщил журналистам, что "Росатом" подал заявку на участие в тендере на строительство двух блоков АЭС в Саудовской Аравии. В июле стало известно, что "Росатом" вошел в шорт-лист для прохождения следующего этапа конкурса.

В конце 2018 года глава "Росатома Алексей Лихачев сообщил журналистам, что Россия перешла на следующий этап этого тендера.

В июне этого года занимавший тогда пост главы Минэнерго Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил на пресс-конференции, что Саудовская Аравия не сомневается, что "Росатом" получит приглашение на третий раунд предквалификации для строительства двух блоков АЭС. "Росатом" имеет большой опыт строительства АЭС по всему миру. Не случайно организаторы тендера пригласили ее. Компания прошла два этапа квалификационного отбора, и мы не сомневаемся, что "Росатом" получит приглашение для прохождения третьего раунда квалификационного отбора", - говорил он тогда.