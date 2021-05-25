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Начальника участка шахты обвинили в гибели рабочих в Воркуте в 2020 г.

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Завершено расследование уголовного дела в отношении начальника участка подготовительных работ №2 технической службы шахты "Воркутинская" АО "Воркутауголь". В марте прошлого года там погибли двое рабочих, сообщает пресс-служба регионального управления СКР.

Начальник участка шахты обвиняется в нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц (часть 3 статьи 217 УК РФ).

По версии следствия, в шахте при развитии динамического явления (горного удара), сопровождавшегося интенсивным выделением газа из угля и междупластья, произошла расстыковка эксплуатируемого с недостатками вентиляционного трубопровода. Накопление в тупиковой части горной выработки метана и вытеснение пригодного для дыхания воздуха привели к гибели рабочих.

В сообщении говорится, что фигурант был ответственным за состояние вентиляционных сооружений. Отмечается, что он нарушил требования промышленной безопасности и допустил эксплуатацию вентиляционного трубопровода с недостатками, не приостановил работы и не принял меры к устранению нарушений.

Во время расследования обвиняемый не признал вину по предъявленному обвинению. Дело передано прокурору для утверждения обвинительного заключения и последующего направления в суд для рассмотрения по существу.

6 марта 2020 года два работника шахты погибли от острого отравления метаном в блоке "Воркутинский" шахты "Заполярная-2" в конвейерном штреке подготовительного забоя. Следователи возбудили уголовное дело.

Коми

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