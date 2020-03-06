Два человека погибли в Коми на шахте "Воркутинская" при выбросе метана

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Два человека стали жертвами выброса метана на шахте "Воркутинская" в Коми, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС РФ.

"Поступило сообщение о том, что на шахте Воркутинская произошел скачок метана и загазирование шахты. В момент выброса метана в забое шахты находилось 4 человека, позднее в шахте были обнаружены тела двоих погибших", - сказали в пресс-службе.

По уточненным данным из шахты на поверхность выведены 104 горняка.