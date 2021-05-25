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Дума одобрила запрет публичного отрицания роли СССР в победе над нацизмом

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании во вторник приняла в первом чтении законопроект о запрете отрицания решающей роли СССР в освобождении Европы от нацизма.

Документом (1166218-7) предлагается запретить публичное отождествление целей, решений и действий советского руководства, военного командования и военнослужащих с целями, решениями и действиями представителей нацистской Германии и стран "оси", установленными Международным (Нюрнбергским) трибуналом и другими судами в период Второй мировой войны.

Также предлагается запретить публичное "отрицание решающей роли советского народа в разгроме нацистской Германии и гуманитарной миссии Союза ССР при освобождении стран Европы".

В случае принятия законопроекта запрет будет распространяться на публичные выступления, "публично демонстрирующиеся произведения", СМИ и интернет.

Соответствующие поправки вносятся в закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 - 1945 годов" (80-ФЗ).

Инициатива подготовлена во исполнение поручений российского президента Владимира Путина по итогам заседания Совета при президенте РФ по культуре и искусству от 27 октября 2020 года, подчеркивают авторы документа. По их словам, цель законопроекта - "поставить законодательный заслон явным оскорблениям в адрес наших дедов и прадедов, омерзительным спекуляциям на нашей Победе".

Как отмечается в пояснительной записке, "в последнее время в средствах массовой информации, в том числе, к сожалению, российских, регулярно публикуются и передаются в эфир бездоказательные обобщающие уничижительные высказывания", отождествляющие решения и действия во время Великой Отечественной войны СССР с решениями и действиями нацистской Германии.

Законопроект был внесен в Госдуму 5 мая главой думского комитета по культуре Еленой Ямпольской, первым вице-спикером Госдумы Александром Жуковым и сенатором Алексеем Пушковым.

В ответ на вопрос журналистов, не повлечет ли принятие этого законопроекта к чрезмерным запретам, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков призвал дождаться примеров правоприменительной практики новых норм прежде, чем "на пустом месте выражать обеспокоенность".

Также Песков заявил, что в России не намерены отрицать российско-германские отношения в период 1939-1941 годов и подписанные в этот период документы. Тем не менее, пресс-секретарь президента подчеркнул, что считает "кощунством" попытки возложить на Россию вину за начало Второй мировой войны.

Госдума СССР Германия ВОВ

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