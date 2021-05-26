Глава Крыма назвал себя фанатом СССР

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что сожалеет о распаде СССР. Он сказал об этом на молодежном международном форуме "Диалог культур: Россия - Балканы".

"Мы думали, конечно, что все страны СНГ будут вместе, Советский Союз не распадется. Я фанат Советского Союза, сожалею о его распаде, сожалею о многих программах, которые были реализованы, о той политике, которая проводилась и так далее", - признался.

Форум "Диалог культур: Россия - Балканы" проходит в Крыму с 22 по 26 мая. В участвуют студенты и представители молодежных организаций России, Болгарии, Сербии, Македонии.