Пакет законов об ответственности бизнеса за вред природе могут принять до конца года

Первый вице-спикер Совета Федерации заявил о планах также принять в этом году закон об ограничении парниковых выбросов

Москва. 25 мая. INTERFAX.RU - Пакет законопроектов, усиливающих ответственность бизнеса за нанесение вреда окружающей среде, может быть принят в текущем году, заявил первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Яцкин.

"Неотложной задачей является повышение эффективности механизмов компенсации экологического ущерба. Готовится пакет законопроектов, усиливающих ответственность бизнеса за нанесение вреда окружающей среде. Ждем эту инициативу, готовы ее поддерживать, но сомневаюсь, что она успеет пройти в весеннюю сессию. Оптимистичный сценарий - до конца 2021 года", - сказал Яцкин в интервью "Интерфаксу".

По его словам, в настоящее время обсуждается, кто должен вносить эту инициативу в Госдуму - парламентарии или правительство. "Насколько я знаю, коллеги из Минприроды готовят эту законодательную инициативу. Обе палаты Федерального собрания готовы всячески ее поддерживать", - сказал сенатор.

Он напомнил, что дискуссия об ответственности бизнеса за нанесение вреда окружающей среде развернулась после аварии в Норильске, нанесшей значительный ущерб.

"Президент предложил сделать штрафы за вред, нанесенный природе, окрашенными, чтобы средства от этих штрафов возвращались на восстановление территории, позволяли улучшать состояние окружающей среды", - сказал Яцкин.

Он также сообщил, что законодательная инициатива об ограничении в РФ выбросов парниковых газов будет принята парламентом до конца года.

"Президент поставил амбициозную цель - добиться сокращения накопленного к 2050 году объема чистой эмиссии парниковых газов ниже уровня ЕС. Для реализации этой большой задачи уже рассматривается законопроект об ограничении выбросов парниковых газов, готовится создание региональной системы торговли такими выбросами, запуск пилотных проектов по внедрению низкоуглеродных технологий в регионах", - сказал Яцкин.

По его словам, парламентарии хотели бы, чтобы этот закон был принят уже в весеннюю сессию, однако по ряду вопросов требуется дополнительная проработка с правительством.

"Этот законопроект касается финансово-экономических аспектов - речь об оценке углеродных единиц, операторе углеродных единиц. Если мы оперативно договоримся с правительством по механизму оценки, оборота углеродных единиц, как их выставлять, кто осуществляет функции оператора, каковы параметры реализации и верификации климатических проектов, тогда в весеннюю сессию, как оптимистичный вариант, это возможно. Если потребуется более длительное согласование, то в рамках бюджетного процесса, осенью, я думаю, этот закон может быть принят. Уверен, что это произойдет до конца текущего года", - отметил сенатор.

По словам Яцкина, по сути, это инновационное законодательство. "В настоящее время на национальном уровне законодательное регулирование правоотношений, связанных с ограничением выбросов парниковых газов, просто отсутствует, что пока не позволяет проводить государственную политику по вопросам, связанным с изменением климата и его последствиями", - пояснил первый вице-спикер Совета Федерации.