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Матвиенко призвала повысить штрафы для бизнеса за экологические нарушения

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает усилить ответственность бизнеса за нанесение вреда экологии, чтобы штрафы были соразмерны содеянному.

"Мы видим, что установленный сегодня размер штрафов для недобросовестных юридических лиц, мягко говоря, незначительный и не мотивирует их сохранять природу. Поэтому на следующем этапе, мне кажется, надо подумать над тем, чтобы штрафы для предприятий-"загрязнителей" были соразмерны реально нанесенному ущербу", - сказала Матвиенко на ежегодном совещании со статс-секретарями министерств и ведомств в пятницу.

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По ее словам, пока в проекте нового Кодекса об административных правонарушениях пересматривать штрафы не планируется.

"Поэтому нам видятся два варианта возможных действий: либо доработать проект новой редакции КоАП до его внесения в Госдуму и предусмотреть в нем усиление ответственности за экологические правонарушения. Либо вносить изменения в действующий Кодекс, если новая редакция КоАП по-прежнему будет задерживаться", - сказала спикер СФ.

Она также отметила, что в послании Федеральному Собранию президент РФ дал поручение ускорить принятие закона о финансовой ответственности собственников предприятий за ликвидацию накопленного экологического вреда. Работа в этом направлении ведется, соответствующий законопроект, внесенный правительством, уже принят Госдумой в первом чтении, напомнила Матвиенко.

По ее мнению, это настолько актуальная и волнующая людей тема, что здесь нельзя затягивать с принятием решений. Вместе с тем, это эта тонкая тема и "рубить топором тоже нельзя, потому что мы должны заботиться о росте экономики, о создании условий для бизнеса", считает спикер СФ.

"Здесь не то что каждый год, но каждый месяц на счету. И понятна наша ответственность за природу. В то же время, хочу подчеркнуть - ответственность за нарушение экологического законодательства должна быть соразмерной, взвешенной и понятной для бизнеса", - сказала Матвиенко.

Валентина Матвиенко Совфед

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