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В РЖД задумали переименовать вагоны-рестораны

По мнению главы РЖД, пассажиры воспринимают вагон-ресторан как что-то дорогостоящее

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" думает о смене названия вагонов-ресторанов, которое можно было бы заменить на кафе или бистро, сообщил на брифинге глава РЖД Олег Белозеров.

"Вагон-ресторан воспринимаю как нечто дорогостоящее. Считаем, его нужно оставить в определенных поездах: фирменных, туристических. То есть там, где это было бы востребовано и комфортно пассажирам ", - сказал Белозеров.

Пассажиры поездов дальнего следования должны иметь несколько вариантов при выборе услуг питания, полагает он. Так, РЖД уже разработали и запустили линейку наборов питания, которую сейчас тестируют в поездах на некоторых маршрутах. В компании также думают о новом типе вагонов, где пассажиры могли бы купить быстро приготовленные блюда, например, бургеры, либо выбрать определенные наборы питания, которые можно подогреть самостоятельно.

"Мы подумаем, как можно было бы назвать (вагоны-рестораны - ИФ), может быть (разработать в вагонах - ИФ) отдельные помещения и какой должен быть сервис (при предоставлении услуг питания - ИФ)", - добавил глава РЖД.

РЖД Олег Белозеров

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