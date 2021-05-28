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В РЖД рассказали о будущих вагонах-бистро

В РЖД рассказали о будущих вагонах-бистро
Архивное фото
Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В рамках новой концепции обслуживания пассажиров РЖД планируют ввести единые стандарты приготовления и хранения блюд и единые цены во всех поездах, где нынешние вагоны-рестораны заменят вагоны-бистро. Об этом компания сообщила в телеграм-канале.

Концепция, которая в перспективе будет введена для поездов дальнего следования, предполагает изменение технологий обращения с едой.

Сейчас в поездах во время их движения еду готовит повар на кухне вагона-ресторана из сырых продуктов и полуфабрикатов, в ассортимент и качество блюд зависит от компании-оператора питания.

"Всего таких операторов - 12, они арендуют 400 вагонов-ресторанов", - уточнили в РЖД.

В будущем в вагон-бистро будут загружаться стерильные контейнеры с блюдами, приготовленными в стационарных условиях с применением новых технологий термообработки и контроля качества. Готовые блюда будут разогреваться и сервироваться для подачи пассажиру.

В меню будут детские и вегетарианские блюда, супы, салаты, горячие блюда из мяса и рыбы, десерты.

Питание детских организованных групп будет организовано только в вагонах-бистро согласно регламентам, заверила монополия.

Также можно будет перекусить на своем месте в вагоне.

26 мая глава РЖД Олег Белозеров заявил, что компания планирует изменить название вагонов-ресторанов и сохранить их только в фирменных и туристических поездах, так как они слишком дороги. В качестве альтернативы компания может ввести в поездах кафе или бистро с готовыми блюдами, наборы питания или предложить пассажирам заказ еды к поезду на станциях.

Туроператоры огорчены этим решением, так как считает, что отказ от вагонов-ресторанов негативно повлияет на детский туризм, поскольку компании обязаны кормить детей в железнодорожных путешествиях и делают это в вагонах-ресторанах, сообщила 27 мая пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

По ее словам, вагоны-рестораны удобны для детских групп: туроператорам не надо было искать, где накормить группу на станциях, детям было интересно побывать в таком ресторане. Она добавила, что компаниям и так было мало вагонов-ресторанов, из-за чего приходилось ограничивать перевозки детских групп. Из-за того, что РЖД хочет оставить вагоны-рестораны только в фирменных поездах, детские группы выдавливают в дорогой сегмент, отметила Тюрина.

РЖД Олег Белозеров РСТ Ирина Тюрина

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