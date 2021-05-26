Поиск
AНачало в 16:15Россия РоссияДания ДанияBНачало в 16:15Казахстан КазахстанГермания Германия

Дума разрешила крымчанам с гражданством Украины занимать госдолжности в РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, итоговом чтении закон, позволяющий занимать государственные и муниципальные должности в России жителям Крыма, отказавшимся от иностранного гражданства, но не способным оформить отказ от гражданства Украины.

Согласно принятым нормам, крымчане, которые оформили в России отказ от иностранного гражданства, но в соответствии с украинским законодательством остаются гражданами Украины, смогут замещать государственные и муниципальные должности в РФ.

Соответствующие поправки вносятся в федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым" (6-ФКЗ). Такое снятие ограничений будет распространяться только на россиян, признанных не имеющими иностранного гражданства в соответствии с данным ФКЗ, отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроект (1144028-7) был внесен в Думу 6 апреля председателем комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.

Госдума Крым Украина

Новости по теме

Новости

В РФ отмечен суточный максимум смертей от COVID-19 с начала апреля

В РФ отмечен суточный максимум смертей от COVID-19 с начала апреля

Дума приняла закон о временном запрете избираться для "экстремистов"

Похищенный у "Роскосмоса" миллиард рублей отмыли в Гонконге и ОАЭ

Пандемия коронавируса

РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров

РЖД задумались о программе поощрения вакцинированных пассажиров

Что произошло за день: вторник, 25 мая

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

"Газпром" предложил построить в Петербурге 703-метровый небоскреб

Правительство предложило внести COVID-вакцину в национальный календарь прививок

Facebook получил в РФ 26 млн руб. штрафа за отказ удалять контент

Полиция потребовала запретить "скопинскому маньяку" общаться со СМИ

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой

Минск разрешил консулу РФ в Белоруссии встретиться с россиянкой Сапегой
 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');