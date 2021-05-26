Дума разрешила крымчанам с гражданством Украины занимать госдолжности в РФ

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Госдума на заседании в среду приняла в третьем, итоговом чтении закон, позволяющий занимать государственные и муниципальные должности в России жителям Крыма, отказавшимся от иностранного гражданства, но не способным оформить отказ от гражданства Украины.

Согласно принятым нормам, крымчане, которые оформили в России отказ от иностранного гражданства, но в соответствии с украинским законодательством остаются гражданами Украины, смогут замещать государственные и муниципальные должности в РФ.

Соответствующие поправки вносятся в федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым" (6-ФКЗ). Такое снятие ограничений будет распространяться только на россиян, признанных не имеющими иностранного гражданства в соответствии с данным ФКЗ, отмечается в пояснительной записке к документу.

Законопроект (1144028-7) был внесен в Думу 6 апреля председателем комитета нижней палаты парламента по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым и главой комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андреем Клишасом.