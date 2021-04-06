Крымчанам с гражданством Украины разрешат занимать госдолжности в России

Москва. 6 апреля. INTERFAX.RU - В Госдуму внесен законопроект № 1144028-7 о праве жителей Крыма, отказавшимся от иностранного гражданства, но не способным оформить отказ от гражданства Украины, занимать государственные и муниципальные должности в России. Его авторы - депутат Павел Крашенинников и сенатор Андрей Клишас.

Законопроект содержит поправки в федеральный конституционный закон "О принятии в Российскую Федерацию Республики Крым" (6-ФКЗ). Такое снятие ограничений будет распространяться только на россиян, признанных не имеющими иностранного гражданства в соответствии с данным ФКЗ, говорится в пояснительной записке к документу.