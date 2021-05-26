Матвиенко предложила создать отдельный экологический кодекс

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила создать в России Экологический кодекс, чтобы систематизировать законодательство в этой сфере.

В интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК) накануне проведения IХ Невского международного экологического конгресса в Санкт-Петербурге она подчеркнула, что на сегодняшний день законодательная база в сфере охраны окружающей среды в России в целом сформирована, соответствует современным реалиям, международным стандартам и практикам. Вместе с тем, экологическое законодательство нуждается в совершенствовании.

Она отметила, что реализация нацпроекта "Экология" играет важную роль, в последнее время были приняты документы, определившие порядок обращения с отходами производства, потребления, ликвидации накопленного экологического вреда.

"Реализация этих законов позволит в ближайшие годы кардинально поменять ситуацию. Мы приняли целый ряд документов, для реализации которых сейчас разрабатываются нормативные акты. Готовится очень важный законопроект о гарантиях конституционного права каждого гражданина иметь информацию о состоянии окружающей среды. В повестке - подготовка закона об усилении финансовой ответственности предприятий, которые наносят экологический ущерб. Об этом говорил президент РФ в Послании Федеральному Собранию", - сказала спикер СФ.

По инициативе Совета Федерации подготовлена программа совершенствования законодательства в сфере обращения леса, напомнила она. "Вместе с правительством подготовлен целый ряд поправок в Лесной кодекс - для создания единой системы контроля за оборотом леса. Продолжается работа по наведению порядка, прекращению незаконных вырубок, обеспечению восстановления лесов. Благодаря поправкам в законодательство процесс пошел очень активно", - сказала Матвиенко.