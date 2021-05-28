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Главу села в Забайкалье подозревают в незаконной вырубке леса

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в отношении главы одного из сельских поселений Забайкальского края, который подозревается в незаконной рубке деревьев почти на 4,5 млн рублей, сообщает в пятницу региональное УМВД.

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"Установлена причастность главы одного из сельских поселений Алек-Заводского района к незаконной рубке около 5 тыс. деревьев, совершенной в период с 2017 по декабрь 2018 года. По версии оперативников, используя доверенности от жителей села, подозреваемый заключил с лесничеством договоры на заготовку дров общим объемом 200 кубометров", - говорится в сообщении.

Впоследствии было установлено, что фактически вырублено более 1,6 тыс. кубометров, лесному фонду нанесен ущерб на сумму почти в 4,5 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений), по месту жительства и работы фигуранта проведены обыски.

Забайкалье

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