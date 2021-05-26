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Новак отметил волатильность на российском топливном рынке

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Вице-премьер Александр Новак сообщил, что на следующей неделе проведет совещание по оценке ситуации на российском топливном рынке.

На совещании будет обсуждаться письмо Российского топливного союза о стабилизации ситуации на оптовом рынке бензинов, сообщил журналистам вице-премьер. По словам Новака, в целом сейчас ситуация на топливном рынке волатильная.

21 мая РТС обратился к Новаку с просьбой срочно принять решения для стабилизации ситуации на оптовом рынке бензинов и снижения цен до уровня, который позволил бы операторам розничного рынка работать не в убыток.

РТС Александр Новак

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