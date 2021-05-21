Трейдеры попросили Новака о срочных мерах по снижению оптовых цен на бензин

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Российский топливный союз (РТС, объединяет розничных топливных трейдеров) второй раз за весну 2021 года попросит вице-премьера Александра Новака срочно принять решения для стабилизации ситуации на оптовом рынке бензинов. С новым обращением РТС ознакомился "Интерфакс".

"Российский топливный союз повторно обращается в связи с необходимостью незамедлительного принятия решений на уровне правительства РФ для насыщения внутреннего топливного рынка с целью снижения оптовых цен на бензин и приведения их к уровню, обеспечивающему возможность безубыточного функционирования операторов розничного рынка", - говорится в письме.

С середины декабря 2020 года к 20 мая 2021 года национальные биржевые индексы выросли по бензину Аи-92 на 20,8%, по Аи-95 на 27,5%. Розничные цены за этот же период выросли в среднем на 3,6% и 3,7% соответственно.

"На всем протяжении 2021 года операторы розничного рынка работают в условиях диспаритета оптовых и розничных цен", - отметил отраслевой союз.

Трейдеры считают, что мер, которые уже приняло правительство, недостаточно. Уже были увеличены нормативы продаж на бирже, скорректирована базовая цена при расчете демпфера, введены понятия равномерности и регулярности биржевых продаж и другие меры, направленные на повышение производства и увеличения уровня биржевых продаж, отметили они.

Эти меры сыграли положительную роль. "Однако, как показывают вышеприведенные цифры роста оптовых цен, этих мер оказалось недостаточно", - говорится в обращении.

На фоне ограничений отдыха за рубежом и стимулирования развития внутреннего туризма, по оценке союза, рост спроса на бензины в РФ "может вырасти еще на 10-20%, особенно рост потребления проявляется по бензину Аи-95".

"РТС и представители ведущих нефтяных компаний неоднократно обосновывали на совещаниях у вице-премьера, в Минэнерго и ФАС минимально необходимую для уплаты налогов и компенсации эксплуатационных затрат маржинальную доходность розничных продаж в размере 10-12 % от розничной цены. К сожалению, весь этот год во всех регионах страны маржинальная доходность розничного бизнеса была существенно ниже, а в ряде регионов Дальнего Востока и Сибири даже отрицательной", - заявляет организация.

Чтобы не допустить дальнейший рост розничных цен выше уровня инфляции, РТС предлагает: увеличить объем производства бензинов с изменением пропорций производства 92-го и 95-го в соответствии с меняющимся спросом; ввести временное ограничение экспорта бензина сроком до 1 октября; увеличить нормы биржевых продаж бензинов до 15%. Кроме того, РТС предлагает реализовать норму Совместного приказа ФАС и Минэнерго и постановления 669, "требующую не учитывать объемы, приобретенные третьими лицами в безадресном режиме в интересах нефтяных компаний или аффилированных с ними лиц".

В качестве крайней меры трейдеры предлагают вернуться к практике топливных соглашений нефтяных компаний и правительства, которые подписывались в кризисном 2018 году "с установлением максимально допустимых индикативных значений региональных оптовых цен, обеспечивающих необходимую маржинальность розничного рынка".

В марте РТС уже отправлял Новаку письмо, предлагая увеличить нормы биржевых продаж бензина до 15%, распределив соцнагрузку на всех нефтяников. Тогда РТС отмечал, что "Роснефть" является крупнейшим продавцом топлива на СПбМТСБ, и биржевой рынок чувствительно реагирует даже на незначительное снижение объемов продаж ведущей компании. При этом биржевые продажи биржевого топлива остальными ВИНК осуществляется в объемах, близкими к нормативным. "Перераспределение социальной нагрузки с одной компании на все доминирующие компании позволит придать большую устойчивость биржевым ценовым индикаторам на автомобильный бензин и, следовательно, придать их формированию системный характер", - отмечал РТС.